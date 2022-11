La Polonia reagisce subito agli attacchi della Russia | assetto da combattimento

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) Missili russi indirizzati all'Ucraina hanno colpito la, Paese membroNato e dell'Unione Europea, provocando due morti. Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha convocato d'urgenza il Consiglio dei ministri per la sicurezza nazionale e la difesa: lo ha annunciato il portavoce del governo Piotr Muller, dopo i due decessi a Przewodow, vicino al confine ucraino. Secondo quanto scrivono i media polacchi e ucraini, l'aeronautica militare polacca avrebbe fatto decollare aerei dadall'aeroporto di Tomaszów-Lubelski. Non si è fatta attendere la reazione dei paesi più vicini alla zona di guerra. “Il criminale regime russo ha lanciato missili che hanno preso di mira non solo i civili ucraini, ma sono anche caduti su territorio Nato in. La Lettonia sostiene pienamente gli amici ...