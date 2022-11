La polemica sull’abete da donare al Vaticano come albero di Natale a San Pietro | “Non tagliatelo”

Leggi su tpi

(Di martedì 15 novembre 2022) È arrivata fin dentro gli uffici Vaticani la questione intorno all’diche dovrebbe adornare Piazza Sannelle imminenti festività: il fotografo naturalista Dario Rapino ha chiesto con una lettera indirizzata a Papa Francesco che l’esemplare, un abete bianco che il Comune di Rosello, in provincia di Chieti, ha deciso di, non venga abbattuto. Anche il Wwf ha sposato la battaglia, ed è stata tirata in ballo perfino la Forestale. Negli ultimi giorni si è scoperto che l’in questione – alto trenta metri con un’età stimata di 200 anni – si trova in territorio di Agnone, che è confinante con Rosello. Non si trova quindi in Abruzzo, ma in Molise, e non ci sono le autorizzazioni della Regione Molise per il suo abbattimento. Le autorità hanno pertanto bloccato tutto in attesa di ...