La nuova variante di Omicron spaventa il Brasile | Così torna la pandemia

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022) Identificata nello stato di Amazzonia inunasottodi, Be.9. Si tratta di una evoluzione della Ba.5.3.1 con cui condivide alcune mutazioni dellaBQ.1, che hanno già destato l'interesse degli scienziati, riportano i media brasiliani. Secondo Tiago Gräf, ricercatore della Oswaldo Cruz Foundation, lasottosta facendo «risorgere lain Amazzonia» e, scrive su Twitter, «ciò che accade lì tende a ripetersi in altri stati brasiliani e potrebbe accadere di nuovo». «Ciò che accade nello Stato di Amazonas può ripetersi in altre regioni» del Paese riferisce il ricercatore. In Amazzonia la media dei contagi è passata da 230 al giorno a più di 1.000 tra inizio e fine ottobre. Il grafico nazionale ...