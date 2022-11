La nuova parola d' ordine tra le star? Copertissima!

Gazzetta del Sud

Summit sul clima, l'88% dei paesi convocati non ha mai fatto nulla La"sostenibilità" è ... Internazionalizzazione, Manzidg di Promos Italia Novità ai vertici dell'Agenzia per l'...... interferire nelle elezioni, modellare le interazioni economiche e sociali; in una, ... La piattaforma Pol.is unaforma di sondaggio online che ricorre al crowdsourcing e funziona grazie a ... Da "boomer" a "shippare": le nuove parole della GenZ. Ecco cosa significano Le recenti parole di papa Francesco in un intervento a braccio, in cui dà dei 'delinquenti' ai preti che non assolvono sempre, negano quanto la Chiesa ha sempre prescritto: ci sono dei casi in cui il ...Dunque una nuova idea degli autori. Successivamente tutti i protagonisti ... Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi sono i preferiti della Casa del GF Vip 7. Parola poi ai concorrenti rimasti in ...