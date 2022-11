La nostalgia ci aiuta davvero a guardare i film?

(Di martedì 15 novembre 2022) “I trace it all back to then“: la voce di Emma Stone trema e si affievolisce, divorata dallamentre canta Audition in La La Land. In questa specifica scena del capolavoro di Damien Chazelle, Mia sta puntando i piedi per andare avanti nella sua carriera, ma il suo sguardo è rivolto al passato, a quell’allora a cui fa “risalire tutto“. Noi tutti abbiamo avuto a che fare con la: sui banchi di scuola abbiamo imparato insieme ad Ulisse che è il dolore del ritorno e grazie alle esperienze di vita abbiamo guardato in faccia i raggi dorati del nostro passato, che sembrano sempre più caldi di quelli che illuminano il presente. La, con il suo carico di tristezza e di malinconia, ha il potere di distorcere la realtà, di manipolare i ricordi, rendendoli più smussati e dolci e, perciò, migliori di quello che avviene ...

Cosmopolitan

E il vecchio successo di Jerry Butler si lascia alle spalle laper lanciarsi in uno ... Sam Moore: in "I Forgot To Be Your Lover" load addolcire i cuori infranti, in "Soul Days" lo ...Certo poiun programma elettorale che tutela non certo categorie deboli, ma milioni di amici ... Poi mi tengo pure con orgoglio la fiamma , Predappio , i ricordi e la. Un riscatto che si ... I benefici della nostalgia sulle relazioni, cosa dice la psicologia Sulla stessa linea – ma con un pizzico di malinconia in più – la psicoterapeuta Amy Morin, a giudizio della quale «la nostalgia aiuta le persone a ricollegarsi al proprio passato e a comprendere la ...