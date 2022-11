La Meloni ha incontro Biden “Legami profondi e duraturi” | e poi Erdogan “Intesa su Migranti e Libia”

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 novembre 2022) Sebbene i rapporti fra Italia e Stati Uniti siano storicamente eccellenti (e continueranno ad esserlo per altri 1000 anni), tuttavia, complice una campagna elettorale a dir poco ‘becera’, con leader irresponsabili che, pur di affermare i loro interessi, sono persino a far dubitare all’estero circa la stabilità del nostro Paese, lo stesso presidente degli Stati Uniti, aveva inizialmente espresso ‘timori’ – sul futuro dell’Italia – all’indomani della vittoria elettorale del centrodestra. Poi, fortunatamente, sono bastati i primi discorsi pronunciati dalla neo premier, per tranquillizzare i nostri interlocutori oltre confini: nessuna ‘marcia su Roma’, o tantomeno censure varie!: “Ribaditi itra i due paesi, ed il forte interesse a rafforzare ulteriormente il ...