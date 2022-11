(Di martedì 15 novembre 2022) Come qualcuno di voi sa ogni tanto mi diverto a sfogliare Quora, per vedere quanta disinformazione circoli presa come verità assodata. Oggi mi sono trovato di fronte a questa domanda fatta dall’utente John Battista: Perché ci hanno detto che i russi stavano scappando in Finlandia? Le informazioni sulla Russia dei media occidentali sono affidabili o c?è dietro una propaganda illiberale? A cui ha risposto l’utente Gianluca Napolitano, così: Per chi avesse problemi a visualizzare l’immagine da periferica la riassumo: l’utente Napolitano riprende la prima pagina di Repubblica e l’immagine di copertina di La7 relative a quandoè stata liberata dai russi. L’utente Napolitano spiega giustamente che quelle immagini risalgono a marzo 2022, e non a ora. L’assunto (sbagliato) è che se dei media nazionali usano immagini vecchie allora dobbiamo dubitare in toto di quello ...

"Dalla vittoria dellaalla vittoria diplomatica a New York. L'Assemblea Generale dell'Onu ha appena dato il via libera alla creazione di un meccanismo di risarcimento per i ...... MA… - In occasione della visita a, il leader ucraino ha detto: 'Siamo pronti per la ... La controffensiva ha portato invece alladi 12 insediamenti nel Lugank, come riporta il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La liberazione di Kherson e le foto di repertorio. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.