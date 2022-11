La Juventus lo prende e lo blocca per sei mesi | ' prenotato' il dopo Szczesny

Calciomercato, c'è già il nome dell'erede di Tek. Un profilo decisamente già in trampolino di lancio: tutti i dettagli. Lasembra già avere le idee molto chiare per quale sarà l'erede di Tek come estremo difensore. Un operazione, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sul filone di quella che è stata con Federico ...Se viaggia così chi lo" Il commissario tecnico dell'Albania, Edy Reja , ha rilasciato una ... Cosa pensa di questa Serie A 'E' sorprendente, con l'inizio a rilento dellae poi il calo ...Con due post pubblicati sul proprio profilo twitter l'ex bandiera della Juventus, Claudio Marchisio ... Con l'anno nuovo si potrà contare sulla rosa al completo, che presi singolarmente rimane tra le ...Non solo Inter: anche i bianconeri osservano il francese in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e convocato in extremis da Deschamps. Farà come papà Lilian