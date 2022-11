La guerra «mette a dura prova le relazioni tra Pechino e l’Europa»

L'ambiguità turca da un lato giova al dialogo Est - Ovest, dall'altra laal centro di tante ... i pericoli di escalation, ma non aprire prospettive di pace per laucraina. E però, proprio ...... l'instabilità e la carenza di materie prime ed energia, ma divisi sulla, e su come dovrebbe ... il Fmiin evidenza la necessità di piani di riduzione del debito più ambiziosi nel medio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ha dichiarato alla Bild - Ma se arriveranno i grandi club non potremo permetterci una guerra economica. Avremo comunque dei colloqui con Bellingham una volta che il Mondiale sarà finito".