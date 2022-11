La guerra domina anche i lavori al G20. Verso una condanna 'non condivisa'

Agenzia Nova

- Incontro bilaterale di quasi un'ora tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, poi con il premier turco Erdogan con il quale ha discusso di migrazione irregolareSe lanon finisce, sarà difficile per il mondo andare avanti", ha dichiarato il capo dello Stato indonesiano. Una posizione non dissimile da quella del presidente cinese Xi Jinping, che ieri ... G20: la crisi in Ucraina domina la prima giornata dei lavori a Bali Incontro bilaterale di quasi un'ora tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, poi con il premier turco Erdogan con il quale ha discusso di migrazione irregolare ...Successo per l'incontro "L'Europa incontra le regioni" promosso dal Parlamento europeo a Milano e ospitato lunedì 14 novembre al Meet ...