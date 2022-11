La gestione dello stress sul lavoro attraverso la mindfulness

(Di martedì 15 novembre 2022) Laci insegna a coltivare la capacità di percepire la nostra esperienza in modo globale e integrato e affina l’abilità di utilizzare in maniera consapevole e produttiva le nostre risorse interne predisponendoci a ridurre l’intensitàche viviamo e gli effetti nefasti di questo sulla propria vita, apportando così notevoli benefici sia da un punto di vista del corpo che della mente. Rajan Gualtieri, imprenditore e coach, ci introduce al mondo dellaapplicata alla sfera lavorativa con questa nuova serie di podcast in esclusiva su QuiFinanza Lifestyle: “Meditazione anti, l’io professionale“.

Virgilio Notizie

... chief economist di Nomisma e coordinatore scientificostudio - Tutta la trasmutazione in ... senza averne gli strumenti, a passare da un'organizzazione basata sulladel rischio a un ...... avvieremo unadel parco organizzata in modo tale da garantire un presidio costante che ... prevede una valutazionestato del verde, con l'abbattimento delle alberature compromesse e l'... Giovani commercialisti, il software perfetto per semplificare la gestione dello Studio Organizzare le attività e la gestione dell’ufficio a partire dalla relazione con ... E allora, cosa fare per ricercare i migliori assetti organizzativi dello studio a salvaguardia delle migliori ...Synergis Software, leader mondiale nelle soluzioni per la gestione dei documenti di ingegneria e dei flussi di lavoro, ha annunciato oggi che parteciperà a un panel collaborativo dal vivo con i leader ...