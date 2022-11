La Francia umilia Benzema | cosa è successo nello spogliatoio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) ?Non è bastato neanche l'ultimo Pallone d'Oro, per garantirgli la tanto sognata “9” ai Mondiali. Il numero di maglia di Karimin Qatar, infatti, sarà il 19. Il nove c'è, ma anche la cifra “uno” davanti. Il suo adorato numero, che porta sulla maglia nel Real Madrid, finirà sulle spalle di Olivier Giroud, come era accaduto anche in occasione della vittoria ai Mondiali in Russia nel 2018. E durante gli Europei di due estati fa, lo stesso bomber del Milan non glielo aveva ceduto. Deschamps lavora per evitare scintille come a Euro2020 Una decisione, quindi, che innon ha destato particolare scalpore, ma che in unofatto di grandi personalità può essere sempre motivo per innescare delle situazioni controproducenti. Quello che però Didier Deschamps vuole che si eviti, come già era accaduto a Euro2020 e nel ...