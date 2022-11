La Francia espelle 44 migranti della Ocean Viking | non sono profughi e vanno rimpatriati

AGI - Agenzia Italia

... è chiaro, abbiamo tutta l'intenzione di far rientrare questa crisi con la. Proprio perché ... Le cose vanno così: la sinistradal linguaggio comune le parole dei padri costituenti. Noi ...Nel 1986, quando il presidente Mitterrand avvia un dialogo con l'Iran per far rilasciare gli ostaggi francesi detenuti a Beirut, laMasoud Rajavi. Nel frattempo il gruppo - già ... La Francia espelle 44 migranti della Ocean Viking sbarcati a Tolone Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin: dei 243 migranti a bordo della Ocean Viking, arrivati la scorsa ...Ben 44 dei 234 migranti arrivati in Francia sull' Ocean Viking saranno espulsi dal Paese. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno ...