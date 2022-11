“La Favorite” | viaggio nel mondo della sartoria tra pezzi unici e abiti che raccontano una storia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 novembre 2022) Bergamo. Un laboratorio di idee, magico, dove i pensieri, a suon di fili, spilli, aghi, rocchetti e tanta, tanta fantasia, prendono forma. Entrare nelladel Teatro Donizetti, a poco meno di una settimana dalla prima de “La”, il primo spettacolo che apre il cartellonestagione lirica, è come entrare in una parte. Fantastico. Un andare e venire di costumiste e sarte, di maestri del fare, di artisti del cucire e del cucito che consumano passi lungo i corridoi e su e giù dai gradini delle svariate rampe di scale che dalla platea e dai palchi del teatro cittadino spalancano le porte di un universo parallelo. Un dietro le quinte speciale dove ogni piccolo pezzetto di stoffa, creato dal nulla o riadattato, racconta unae non solo quella dei protagonisti dell’opera, ma ...