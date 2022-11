La farsa del Ministero del Mare…senza mare

(Di martedì 15 novembre 2022) Nel 2019 Giorgia Meloni aveva depositato una proposta di legge tramite la quale proponeva di creare un nuovo dicastero a cui venissero attribuite tutte “le funzioni e i compiti che hanno un collegamento con il“. Diventata Premier, ha ideato undel, più precisamente, un “per le Politiche dele per L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Il Fatto Quotidiano

Lisistrata ci guarda dal lontano 411 a.c., annosuo debutto nel teatro di Dioniso ai piedi dell'... Lo fa attraverso un meccanismo teatrale modernissimo, una specie didove molto si ride, ma ......referendum. Il fatto che quel video fosse stato fatto circolare dimostrava la volontà di Putin di mostrarsi forte e senza esitazioni al comando. L'incontro è stato confermato dal portavoce... Elon Musk e l’ambizione del free speech su Twitter: una farsa se tutti se ne vanno Se Mario Adinolfi andò davanti alle telecamere della televisione ungherese a giurare che tutti gli italiano ammirerebbero il loro Orban, Mirko De Carli è stato intervistato da tale "Distrupt magazine" ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...