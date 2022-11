(Di martedì 15 novembre 2022) C’è rabbia e sconforto nel papà diMontebove, la bambinadopo essere stata investita da un’automobile nelle ore di asilo. La ASL Roma 6, che copre il territorio didove abita la, avrebbe scelto per “12 ore di” alla minore, nonostante la signorina oggi sia immobile, gastrectomizzata e tracheostomizzata, avendo quindi bisogno di un controllo sanitario continuo che le impedisce, per ovvi motivi di stare da sola. La denuncia del papà diDurante il processo perMontebove, investita nell’agosto del 2018 davanti l’asilo nido di, la Asl Roma 6 ha confermato, attraverso la dottoressa Lucia Castagnoli (medico responsabile del servizio...

Il Corriere della Città

Sotto accusa ci sono anche le modifiche alla legge di stabilità del 2019, cheaded enti del servizio sanitario regionale di "cedere immobili storico - culturali di proprietà ad enti ...Questi poteri guaritivi sono riconosciuti dalla Sanità chel'accesso gratis alle cure ... Per avere tutte le informazioni ci si può rivolgere al medico di famiglia e all'di competenza ... La ASL concede solo 12 ore di assistenza a Lavinia, la bimba rimasta tetraplegica a Velletri C’è rabbia e sconforto nel papà di Lavinia Montebove, la bambina rimasta tetraplegica dopo essere stata investita da un’automobile nelle ore di asilo. La ASL Roma 6, che copre il territorio di Velletr ...“La difesa vuole far credere che riceviamo un’assistenza totale – ha spiegato il papà della piccola a Fanpage.it – Ma non è così: 12 su 24 non sono abbastanza”. Nuovo appuntamento in aula per la famig ...