Kiev | circa 70 missili lanciati oggi sull' Ucraina

Poi il premier vede Erdogan Le truppe di Putin si sono ritirate di15 - 20 km dalle linee ... Putin attacca l'Occidente Intanto attacchi missilistici russi si sono verificati, oltre che a, ...70 missili sono stati lanciati oggi pomeriggio sull'Ucraina. Lo afferma il consigliere del ministero della Difesa ucraino Yuriy Sak, citato dalla Bbc. .Circa 70 missili sono stati lanciati oggi pomeriggio sull'Ucraina. Lo afferma il consigliere del ministero della Difesa ucraino Yuriy Sak, citato dalla Bbc. (ANSA). (ANSA) ...I tentavi di distensione al G20 in corso a Bali sembrano non portare a nulla. Zelensky ha lanciato le sue “dieci proposte” per la pace, bocciate subito da Lavrov: “Non realistiche”. E poi ha aggiunto: ...