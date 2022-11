Kazuki ?mori | morto il regista di Godzilla vs Biollante

(Di martedì 15 novembre 2022), veterano dell’industria cinematografica giapponese, èprematuramente all’età di settant’anni sabato 12 Novembre, a causa di leucemia mieloide acuta. L’annuncio della scomparsa dell’acclamato, celebre per aver diretto due film del noto franchise dedicato a, è arrivato da parte della Directors’ Guild of Japan., nato ad Osaka il 3 marzo del 1952, nonostante un percorso accademico in ambito medico (laureato alla Kyoto Prefectural University of Medicine) fin da ragazzo si era dedicato alla realizzazione di lungometraggi, esordendo dietro la macchina da presa nel 1975 con Kuraku naru-made matenai!; film realizzato anche grazie all’aiuto dell’amico, nonché leggenda, Seijun Suzuki. Il noto cineasta durante la sua pluriennale ...

