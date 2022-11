Juventus | Gazzetta | “Il virtuoso mercato bianconero”

Leggi su seriea24

(Di martedì 15 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadrada davvero la grande possibilità ad oggi di sognare grandi colpi. “Mossa Vicario Gennaio potrebbe trasformarsi anche una finestra di “prenotazioni”. Non è un mistero che la, consapevole che Adrien Rabiot difficilmente rinnoverà il contratto (scadenza 2023), guardi con un certo interesse a Sergej Milinkovic-Savic per l’estate. Ma alla Continassa vorrebbero blindare la pole position sul laziale già in inverno. Discorso analogo in porta: Szczesny ha il contratto in scadenza nel 2024. Dopo il blitz spagnolo per il georgiano Giorgi Mamardashvili (Valencia) e gli appunti su Marco Carnesecchi della Cremonese (cartellino di proprietà dell’Atalanta), lasta cambiando marcia per Gugliemo Vicario (Empoli). ...