Juventus | Chiesa | “Sono stati 10 mesi duri”

(Di martedì 15 novembre 2022)- Laha completato con l’ennesima vittoria la prima parte stagionale, ora i Bianconeri si ritroveranno fra due settimane alla Continassa per iniziare il ritiro invernale, prima delle feste Natalizie. L’attaccante della, Federico, si è raccontato ai microfoni di SkySport dopo il duro infortunio rimediato lo scorso Gennaio. Di seguito, ecco le parole dell’ex Fiorentina: “dieciquasi infiniti per me, ad agosto sembrava vicino il traguardo, invece ho avuto nuovi problemi che hanno ritardato il mio ritorno. Agosto è stato un mese difficilissimo, ma con le persone che mi vogliono bene accanto neuscito. Poi civoluti altri dueper ...

... dopo il ritorno di Federicoresta quello del brasiliano a essere l'infortunio più lontano ... proprio il giorno dopo Villarreal -con il brasiliano rimasto con l'Under 23 per mettere ...Hernanes sullae su Pogba,e Di Maria " Laha avuto tanti problemi, basta vedere Pogba, che non ha mai potuto giocare. E poi le partite perse... Poi ha iniziato a vincere ...L'ex centrocampista bianconero ha assistito all'allenamento della nazionale brasiliana alla Continassa: "Con Danilo, Bremer ed Alex Sandro sono tranquillo" ...