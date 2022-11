Juventus | Cherubini prepara la mossa per Vicario | i dettagli

(Di martedì 15 novembre 2022) Lastarebbe pensando di provare a prenotare Guglielmoper il futuro, visto il contratto in scadenza di Szczesny Lastarebbe pensando di provare a prenotare Guglielmoper il futuro, visto il contratto in scadenza di Szczesny. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ladisarebbe quella di prenderlo a gennaio e lasciarlo in prestito all’Empoli. Situazione analoga a quella di Gatti per evitare poi l’arrivo della concorrenza. Il portiere azzurro avrebbe superato nelle preferenze Carnesecchi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

