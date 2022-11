Juve | la Roma è pronta a liberare Karsdorp gratis

La strada più semplice sarebbe chiaramente un prestito all'estero ma - in caso di addio - lavorrebbe provare a monetizzare.Terzo infatti, èforever will be con 2156 letture ottenute grazie ai suoi pareri sul presente ... non solo focus sulla 'sua', ma anche qualche salto al #BarVXL e la rubrica #JBLS (Jumping ...Frattura profonda tra Rick Karsdorp e la Roma. Mourinho non lo ha convocato per il Torino: «Decisione mia e non devo spiegare. Lui sa perché, i compagni anche». Chiude così l'argomento lo Special One, ...L'olandese è finito sulla lista nera di Mou e dovrà riguadagnarsi la fiducia o verrà ceduto. A gennaio ecco l'attaccante dal Bodo Glimt, Pinto vorrebbe riportare a casa Frattesi ...