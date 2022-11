Joyride | Olivia Colman nel trailer del nuovo film

(Di martedì 15 novembre 2022) L'attriceè la protagonista del, il lungometraggio diretto da Emer Reynolds di cui è stato condiviso ilè la protagonista del, di cui online è stato condiviso il, in attesa del debutto nelle sale previsto per il 23 dicembre. Nel video si vede quello che accade quando un ragazzino in fuga ruba una macchina, senza rendersi conto che sul sedile posteriore ci sono una donna e una neonata. Nelato si può vedere inoltre come tra i protagonisti si formi un inaspettato ed emozionante legame, in grado di cambiare la vita a entrambi.segna l'esordio alla regia di undi finzione di Emer ...

Primo trailer per la commedia inglese Joyride, diretto dalla montatrice al suo debutto dietro la macchina da presa di lungometraggio Emer Reynolds e con protagonista il premio Oscar Olivia Colman. Il film debutterà nelle sale. American film distributor Magnolia Pictures has bought the US rights to coming-of-age Irish road trip comedy Joyride starring Oscar winning actress Olivia Colman and Irish youngster Charlie Reid.