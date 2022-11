Jonathan Rea | un vecchio campione stimolato dal nuovo campione

(Di martedì 15 novembre 2022) È stato in lotta per il Mondiale di Superbike finché è riuscito a mantenere il ritmo indiavolato di Alvaro Bautista, divenutodel mondo della SBK in sella alla sua Ducati. Il pilota anglosassone di Kawasaki, vincitore di sei titoli in questa categoria così seguita ed emozionante, si è dilungato sullo svolgimento della gara indonesiana e sulla stagione, ormai archiviata anche se manca un round, che ha vissuto. L’esperto centauro ha ammesso che l’affermazione del collega spagnola, meritata, gli ha regalato nuovi stimoli per cercare di migliorare ulteriormente. Le parole diRea dopo la gara di MandalikaRea, 2015 World Champion, Donington 2016.Ecco cosa ha detto la leggenda della SBK,Rea, dopo la fine della gare di Mandalika che ha ufficializzato il titolo di ...

Per la maggior parte della stagione, è stata una lotta a tre per il titolo che ha coinvolto anche(Kawasaki Racing Team WorldSBK), ma Bautista è riuscito a respingere i due rivali per ...Voglio congratulazioni con Toprak Razgatlioglu e con, perché sono stati degli avversari ostici per tutto l'anno e per batterli bisognava dare il massimo. Sono convinto che la vittoria ...Mondiale Superbike: visione gratis con il WorldSBKVideoPass per l’ultimo round in Australia questo fine settimana Il 2022 ci ha regalato una stagione indimenticabile nel Campionato del Mondo MOTUL FIM ...In Indonesia gli pneumatici Pirelli si sono rivelati la scelta vincente. Bassani è stato incoronato pilota dell'anno.