Jennifer Aniston | morto il padre John | aveva 89 anni ed era una star delle soap «Dolce papà» | la toccante dedica dell’attrice

Leggi su blog.libero

(Di martedì 15 novembre 2022) Lutto per. La pluripremiatadi Friends ha detto addio al, anche lui attore, scomparso all’età di 89lo scorso 11 novembre. «– scrive l’attrice in unmessaggio su Instagram –, eri uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Non dimenticare di farmi visita»., ilmessaggio di addio alNellasocial lariflette sulla data della scomparsa del, l’11/11, una serie di numeri che ha ...