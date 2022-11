Jay Leno ricoverato per gravi ustioni al volto dopo un incendio

Leggi Anche David Letterman, la voce irriverente della tv americana compie 70 anni A quanto riporta Tmzè stato ricoverato al Grossman Burn Center di Los Angeles, dopo che un incendio è divampato nel suo garage di Los Angeles. Una delle auto, sulla quale stava lavorando, è stata avvolta dalle ...L'ex presentatore di The Tonight Showha subito brutte ustioni al volto, adesso ha bisogno di una o due settimane per ...L'ex presentatore di The Tonight Show Jay Leno ha subito brutte ustioni al volto, adesso ha bisogno di una o due settimane per riprendersi.Lo ha confermato lo stesso ex presentatore di "Tonight Show" a "Variety". In un comunicato Leno ha dichiarato: "Ho gravi ustioni provocate dal carburante. Sto bene, ma ho bisogno di una o due settiman ...