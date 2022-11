James Bond | perché Spectre è stato un flop rispetto a Skyfall? Risponde Sam Mendes

(Di martedì 15 novembre 2022) Sam, regista del terzo e quarto capitolo della saga dicon protagonista Daniel Craig, ha spiegato le motivazioni attorno aldi, uscito nel 2015, che non ha ottenuto il medesimo successo di. In occasione del decimo anniversario dida molti considerato il migliormovie dell'era Daniel Craig, il regista Samha parlato del suo grande successo e deldi, capitolo successivo uscito nel 2015. "Sono film difficili da scrivere e realizzare. Perabbiamo avuto dieci mesi di tempo per mettere a posto la sceneggiatura e rifinirla, provare cose nuove. Tutto questo non è purtroppo avvenuto con 007, ...

