Ivanka Trump come Grace Kelly al matrimonio della sorella

Leggi su diredonna

(Di martedì 15 novembre 2022) Tiffany, quartogenita dell’ex presidente degli Stati Uniti Donalde unica figlia avuta dall’ex moglie Marla Maples, si è sposata con Michael Boulos in una cerimonia da sogno che si è tenuta nella residenzafamigliaa Mar-a-Lago, a Palm Beach, in Florida alla presenza di 250 invitati. La 29enne aveva un abito firmato Elie Saab bianco a maniche lunghe, ricco di lustrini e con gonna svasata.spesso capita in questi casi, però, l’attenzione dei curiosi si è rivolta sullapiù notasposa,, che ha scelto di indossare per l’occasione un abito che la rendeva ancora più bella. La secondogenita di Donald ecompianta Ivana si è infatti presentata con un vestito azzurro che creava un po’ ...