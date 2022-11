Ivanka Trump come Grace Kelly al matrimonio della sorella

E' finito, un po' a sorpresa, il binomio tra Donalde la figlia prediletta, all'ombra dell'ingombrante genero Jared Kushner . L'ex presidente americano ha annunciato la propria ricandidatura per il 2024, ma con lui non ci sarannoe ...... gli toglie un po' d'energia l'assenza , al suo fianco, della 'prima figlia', che si chiama ... Anche i democratici devono ora tenere conto del 'fattore'. Biden farà sapere a inizio 2023 se ...Figure centrali delle sue precedenti campagne elettorali e della Casa Bianca di Donald Trump, la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner sembrano non intenzionati a prendere… Leggi ...Con lui Melania c'è, Ivanka no. La moglie, costantemente data in fuga dal matrimonio con il miliardario, resiste al suo fianco. La figlia, che insieme al marito Jared Kushner ha avuto ruoli di primo ...