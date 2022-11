Italia | Mancini | ' Pafundi come Zaniolo | sarà un grande giocatore'

(Di martedì 15 novembre 2022) TIRANA (ALBANIA) - L'riparte dalle amichevoli con Albania e Austria , mentre le altre si preparano al Mondiale in Qatar. Meglio non pensarci, va programmato presente e futuro, sperimentando ...

TIRANA (ALBANIA) - L'riparte dalle amichevoli con Albania e Austria , mentre le altre si preparano al Mondiale in ... ha sottolineato il ctin conferenza stampa da ...... poi ci sono degli episodi tipo i rigori e all'è andata male. Mi dispiace molto e menomale cheha deciso di restare per proseguire il progetto. Sono convinto che farà benissimo, poi c'...Italia, Mancini traccia la strada “Così come siamo riusciti a ricostruire una squadra e un gruppo che è stata la nostra forza agli Europei, possiamo farlo ancora, penso che i ragazzi sappiano che ci ...(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "La mancata qualificazione dell'Italia alla fase finale dei Mondiali ha deluso tutti e mi dispiace molto. Per fortuna Mancini ha deciso di rimanere al proprio posto; con lui in ...