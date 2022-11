Italia femminile sconfitta in Irlanda del Nord | Bertolini | “Non siamo abbastanza ciniche”

(Di martedì 15 novembre 2022) “scese in campo con il giusto approccio e fino al gol non abbiamo rischiato niente. Il rammarico è di non essere state precise nell’ultimo passaggio, perché abbiamo creato varie occasioni senza però avere la giusta cattiveria nel concludere l’azione”. Lo ha detto il ct dell’, Milena, dopo lacontro la deboledel: “Dopo il gol cidisunite e cisbilanciate troppo, prestando il fianco alle loro ripartenze. Purtroppo in questo momento non riusciamo a essere”. SportFace.

L'perde ancora e non trova la via del gol: terza sconfitta in tre amichevoli per la Nazionale di Bertolini Dopo le sconfitte nelle amichevoli contro il Brasile e l'Austria, l'...96 Finisce qui, Irlanda del Nord -1 - 0. 94 Ultimi due minuti di partita.A Belfast una rete di McFadden decide l'incontro. Brutta prestazione per le Azzurre di Milena Bertolini BELFAST (Nord Irlanda) - Non c'è la reazione che si aspettava il ct Bertolini. Per l'Italia femm ...ECCELLENZA FEMMINILE - GIRONE A - 11° GIORNATA DI ANDATADomenica 13 novembre - Ore 14:30DOVERESE-LESMO 0-0DOVERESE Arzeno, Di Giulio, Veluti, Tiziani, Seveso, Vicini, Zanetti (19' st Buttò), Pagliari, ...