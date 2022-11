Italia | Bonucci | “L’atteggiamento ci ha portato a vincere l’Europeo | dopo ci siamo persi per strada”

(Di martedì 15 novembre 2022) Leonardo, capitano dell’e della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali azzurri prima della sfida contro l’Albania. Ecco le sue parole: “Proprio perché sono amichevoli conterà l’approccio e, quando non ci sono obiettivi queste cose possono venire meno. Noi però dobbiamo essere forti nele nel carattere, ma già in allenamento ho visto senso di appartenenza. I giovani sono talentuosi e hanno già capito cosa significa questa maglia. Quello che ci haè stato, l’entusiasmo, il senso di appartenenza e la voglia di sacrificarsi per il gruppo.li abbiamo un po’per, ora ci stiamo rialzando e queste due ...

Calciomercato.com

1 L'scende in campo domani contro l'Albania e alla vigilia dell'amichevole il capitano azzurro Leonardoparla ai canali della Nazionale: 'Le due amichevoli con Albania e Austria utili per ...Sì, Allegri ha ritrovato la sua corazzata là dietro: Bremer, Danilo,ed il resto del ... Ma non è il miglior dato di tutta. C'è chi ha battuto questo rendimento. PREMESSA Certo, bisogna ... Italia, Bonucci: 'Siamo caduti, ora ci stiamo rialzando. I giovani hanno già capito cosa significa questa maglia' Leonardo Bonucci ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale alla vigilia della gara con l'Albania. Queste le parole sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com.In difesa, accanto al talentino dell'Atalanta (che aveva esordito a giugno proprio in Nations League, nel secondo tempo di Germania-Italia) ci saranno Bonucci e Bastoni, a completare la linea a 3 ...