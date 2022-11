Italia | Bonucci | «In questa squadra si respira il senso di appartenenza»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 novembre 2022) Leonardo, difensore della Juventus e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa. Le dichiarazioni Leonardo, difensore dell’, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.DI– «Insiildi. Abbiamo attraversato sia mentalmente che fisicamente un periodo stressante, c’è stato qualche infortunio di troppo. Io sono in Nazionale da 12 anni e faccio fatica a ricordare un mio compagno che ha detto di non voler stare in Nazionale, ildic’è da parte di tutti». CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.