Irlanda del Nord-Italia oggi calcio femminile | orario | programma | tv | streaming | probabili formazioni

(Di martedì 15 novembre 2022), martedì 15 novembre, andrà in scena al Seaview Stadium di Belfast, l’ultimo impegno amichevole del 2022 della Nazionalena di. Le azzurre affronteranno l’delalle ore 20.00ne e vanno in cerca di risposte per chiudere questo ciclo di incontri al meglio. Le nostre portacolori vengono da due sconfitte consecutive nelle ultime uscite: i ko contro Brasile e Austria, entrambi per 1-0, hanno evidenziato gli aspetti su cui si dovrà lavorare in vista dei Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. Una partita che permetterà alla Nazionale di registrare alcune situazioni che hanno funzionato meno, tra cui la concretezza negli ultimi trenta metri. Milena Bertolini potrebbe lanciare anche qualche volto nuovo in campo e sarà ...

L'Italia di calcio femminile è pronta a disputare gli ultimi novanta minuti dell'anno. Lo farà a Belfast martedì 15 novembre ore 20 sfidando l 'Nord. Dopo le ultime due sconfitte consecutive maturate con Brasile e Austria entrambe per 1 a 0, Girelli & co puntano a rialzare la testa ma soprattutto a dimostrare di aver lavorato sodo ...Le parole della CT Bertolini in vista della sfida dell'Italia Femminile contro l'Nord: "dovremo giocare con intensità e fisicità" Dopo la sconfitta in amichevole con l'Austria, l'Italia femminile si appresta domani a scendere in campo con l'Nord.