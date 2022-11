Inter e Juventus al lavoro per organizzare un’amichevole a Malta

(Di martedì 15 novembre 2022)potrebbero affrontarsi in amichevole a. A scriverlo è la Repubblica, che spiega come i due club stiano provando...

Tutto Juve

...sarebbe però l'unico obiettivo sulla lista dell'ex allenatore dell'. Insieme al croato, infatti, gli 'Spurs' vorrebbero seguire da vicino in Qatar anche le prestazioni di McKennie della,...... infine, le partite delle italiane con Napoli - Eintracht, Porto -e Tottenham - Milan. Ci ... il Manchester United, il Real Madrid e la. Purtroppo per lui, la corsa finisce qui. Il ... Pubblico allo stadio, dominano Milan e Inter. Juventus solo sesta Adesso c'è questa sosta. Quale squadra deve temere di più Credo che la Juventus di Allegri adesso ha ripreso il passo e sarà una squadra davvero da tenere in alta considerazione, fermo restando ...La Juventus è intanto alla ricerca di rinforzi sugli esterni ... Nelle prossime settimane i bianconeri potrebbero intavolare una trattativa con la Roma per l'esterno olandese. L'Inter potrebbe fare un ...