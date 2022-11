Inizia al G20 l’ascesa globale dell’India L’opinione di Vas Shenoy

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) Il 17° vertice dei capi di Stato e di governo del G20 si tiene a Bali in un panorama geopoliticoin rapida evoluzione. Il gruppo rappresenta oltre l’80% del prodotto mondiale lordo, il 75% del commercio mondiale, due terzi della popolazione mondiale e il 60% della superficie terrestre mondiale. Sebbene il raggruppamento sembri molto inclusivo, è fortemente dominato dalle più grandi economie del mondo data la sua natura e ha una rappresentanza limitata dai Paesi in via di sviluppo e dai Paesi poveri fortemente indebitati, che spesso sopportano il peso in termini economici e ambientali delle decisioni prese da quello che è il “big boys club”. Il G20 di quest’anno è incentrato sull’ambiente, sul riscaldamentoe sulla ripresa dalla pandemia, ma rappresenta anche una pietra miliare fondamentale in diverse aree. Il primo obiettivo sarà la ...