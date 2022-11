Adnkronos

Roma, 15 nov. Per le grandi, è partita latecnologica per recuperare i ritardi nei controlli di sicurezza. Dopo il disastro del Ponte Morandi, si diffondono i controlli con droni, Intelligenza Artificiale ...... Italia oro nell'all around a squadre Unalungo gli anni dunque per una manifestazione ... con il completamento di innumerevolinel corso dei suoi due mandati". Emozione Ed è ... Infrastrutture, rincorsa tecnologica Italia per recupero ritardi in controllo sicurezza Dopo il disastro del Ponte Morandi, si diffondono i controlli con droni, Intelligenza Artificiale e IoT. Intanto, è in arrivo il bando dell'Anas per il monitoraggio e la manutenzione predittiva di 1.0 ...La premier e il ministro, in passato fan dell'ex presidente Usa, non commentano la mancata "onda rossa" alle elezioni di Midterm. Palazzo Chigi ...