Influenza emiratina | gelo saudita I dossier di Biden nel Golfo

(Di martedì 15 novembre 2022) Il National Intelligence Council ha redatto un report contenente le attività dicostruire dagli Emirati Arabi Uniti all’interno del sistema politico, economico e socio-culturale statunitense e ha messo nero su bianco che quello che Abu Dhabi fa in termini di lobbying e relazioni è più simile ad attività di spionaggio che a una cooperazione strategica e sincera. “La comunità di intelligence degli Stati Uniti è generalmente lontana da qualsiasi cosa che possa essere interpretata come uno studio della politica interna americana”, ha detto Bruce Riedel, senior fellow della Brookings Institution che ha fatto parte del Consiglio nazionale di intelligence negli anni ’90, in un commento al Washington Post — che ha ottenuto informazioni esclusive sul rapporto di intelligence da tre diverse fonti. “Fare una cosa del genere su una potenza amica è anche unico. È un segno ...

Abu Dhabi rafforza la sua statura di capitale mondiale dello sport con l'ospitalità di Messi e Co Gli emiratini hanno una presenza pervasiva all'interno del mondo politico, economico e culturale americano. Secondo l'intelligence statunitense è un'attività di influenza troppo spinta. Washington con ...