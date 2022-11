Calcio e Finanza

Commenta per primo Il presidente della FIFA Gianni, dal G20 di Bali, ha lanciato un'appello a chi combatte in Ucraina: ' Pensate a un cessate il fuoco temporaneo, per un mese, per la durata della Coppa del Mond o. O pensate a una pausa, per ...Commenta per primo Il presidente della FIFA Gianni, dal G20 di Bali, ha lanciato un'appello a chi combatte in Ucraina: ' Pensate a un cessate il fuoco temporaneo, per un mese, per la durata della Coppa del Mond o. O pensate a una pausa, per ... Infantino: «Fermate la guerra in Ucraina per i Mondiali» Il presidente della FIFA Gianni Infantino, dal G20 di Bali, ha lanciato un'appello a chi combatte in Ucraina: "Pensate a un cessate il fuoco temporaneo, per un mese, per la durata della Coppa del Mond ...Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha accolto personalmente i 129 arbitri, assistenti arbitrali e ufficiali di gara che saranno impegnati nella Fifa World Cup Qatar ...