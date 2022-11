Indiana Jones 5 | James Mangold chiarisce che il personaggio non verrà mai sostituito

(Di martedì 15 novembre 2022) Il regista di5,, ha fatto chiarezza una volta per tutte smentendo i rumor sul passaggio di testimone tra l'archeologo di Harrison Ford e una sua versione più giovane. Il regista di5,, interviene nuovamente per fare chiarezza di fronte alle numerosi voci sul futuro delche si rincorrono da giorni. Dopo aver mentito i rumor su ipotetiche proiezioni test organizzate da Disney dai risultati disastrosi,ha specificato che non ci sarà nessun recasting deldi Indy. Attraverso il suo account Twitter personale,ha affrontato le speculazioni su un'eventuale sostituzione di ...

