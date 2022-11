Indiana Jones 5 | ecco svelata l’uscita del trailer

Il regista di5 conferma che il personaggio di Harrison Ford non verrà mai sostituitoIl regista di5 , James Mangold, interviene nuovamente per fare chiarezza di fronte alle numerosi voci sul futuro del personaggio che si rincorrono da giorni. Dopo aver mentito i rumor su ipotetiche ...Il regista di Indiana Jones 5, James Mangold, ha fatto chiarezza una volta per tutte smentendo i rumor sul passaggio di testimone tra l'archeologo di Harrison Ford e una sua versione più giovane. Il ...Il regista di Indiana Jones 5 conferma che il personaggio di Ford non verrà mai sostituito (ma il franchise continuerà). Il regista James Mangold conferma che l’iconico Indiana Jones di Harrison Ford ...