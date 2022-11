In giro in piena notte armato di pistola Arrestato

(Di martedì 15 novembre 2022) ’fonda, quando un equipaggio della sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto, nel corso di un servizio di pattugliamento nel quartiere “Tamburi”, che rientra nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale di Taranto, nota un giovane camminare a piedi. Ai militari non sfugge un atteggiamento alquanto “sospetto” del giovane il quale, constatando di essere stato notato dai Carabinieri, alla vista dei militari che gli si avvicinavano, si disfaceva di un oggetto dandosi a precipitosa fuga a piedi. I due carabinieri, dopo un breve inseguimento, riuscivano a bloccarlo e a recuperare l’oggetto di cui questi si era poco prima disfatto, accertando che si trattava di una. In particolare emergeva che l’arma, in origine era del tipo “scacciacani”, aveva la canna e il sistema di ...

RaiNews

La sintonia sull'Ucraina tra Biden e Meloni è, come da attese, c'è infatti l'impegno a "... Lo ha sottolineato è la stessa premier, mentre in Italia, ironia della sorte, a strettodal suo ...... Michael Jackson , seguito per un intero decennio inper il globo nel corso di tour mondiali ... soltanto il punto di partenza, seppur imprescindibile, di una carriera in grado di muoversi in... Torna la piena applicazione della Sharia, nuovo giro di vite dei talebani in Afghanistan Nonostante il freddo pungente, inevitabile vista la quota di oltre 1300 m della sede di gara, il talento nerazzurro ha impiegato davvero poche pedalate per portare a pieni giri il suo motore. Dopo una ...AGI - In piena crisi dei migranti tra Francia e Italia ... nella regione del Pas-de-Calais, rivelano che nel giro di tre ore i soccorsi francesi sono stati contattati un certo numero di volte.