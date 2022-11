L'Eco di Bergamo

... le fabbriche chiuse, le domeniche a piedi e lesemi al buio. Nonostante quella lezione, dopo ... Eppure, proprio in questa fase assistiamo alla nascita di start - up in vari settori ad...La partecipazione, dunque, è stata, ed estremamente diversificata: " hanno partecipato ... immortalando due acrobati catapultati in unametafisica, immaginata dall'autore. La seconda, invece,... In Città Alta il Natale raddoppia: pista di pattinaggio al Carmine e mercatino al Circolino