(Di martedì 15 novembre 2022) Lo ha detto l'ambasciatore diin, Christian Masset, a Perugia, dove è arrivato per una Lectio magistralis all'Università per ...

LA NAZIONE

Lo ha detto l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, a Perugia, dove è arrivato per una Lectio magistralis all'Università per ..."C'è un momento disul tema dell'- ha aggiunto - ma anche se si tratta di un problema complesso è chiaro e semplice che la soluzione è nella cooperazione", che vuol dire "... Immigrazione, tensione Francia-Italia. "La soluzione è nella cooperazione" - Cronaca - lanazione.it "L'Italia sulla questione rifugiati è stata lasciata da sola, è un dato di fatto. Ma tra paesi alleati ci vuole fair-play. Il presidente francese Un modello di equilibrio per l'Europa". Parla il gove ..."Il presidente della Repubblica francese e quello italiano si sono parlati e hanno riaffermato l'importanza della nostra relazione": lo ha sottolineato l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian M ...