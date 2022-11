Ilary Blasi e Francesco Totti | adesso cambia tutto | di nuovo!

(Di martedì 15 novembre 2022) È uscita una nuova indiscrezione sul caso, dopo l’udienza in tribunale chesi sono rivisti in tribunale dopo il primo incontro di ottobre. Durante la seconda udienza che si è tenuta venerdì 11 novembre, al cospetto del giudiceFrettoni, i due ex coniugi hanno dovuto affrontare L'articolo proviene da Leggilo.org.

... ancora, da. In modo particolare spiccano le indiscrezioni su un altro parente di Belen Rodriguez ... Isola dei Famosi: i possibili concorrenti Come detto, c'è grande attesa per quella ...... TvBlog.it ha poi fatto presente che una volta finito il reality show di Signorini inizierà L'Isola dei Famosi condotta per la terza volta consecutiva da. Grande Fratello Vip lascia Roma ...La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi resta al centro dell'attenzione. In una recente intervista, l'amico dell'ex calciatore della Roma, Alex Nuccetelli, ha rivelato altri particolari ...Ecco quali potrebbero essere le prime due concorrenti de L'Isola dei Famosi 2023. Tutte le indiscrezioni al riguardo.