Il sottosegretario alla Salute Gemmato FdI | Pandemia peggiore senza vaccini? Non ne abbiamo la prova

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 novembre 2022) “Io registro che per larga parte dellal'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità quindi questi grandi risultati non li vedo". E quando gli si fa notare chesarebbe stato peggio: "Questo lo dice lei, nonl'onere dellainversa ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i”. Così ilMarcello, intervenuto ieri sera a ReStart su Rai Due, ha messo in discussione l’efficacia deicontro il rischio di decesso andando contro non solo un’evidenza ormai acclarata da tempo dall’intera comunità scientifica internazionale ma mettendo anche in discussione quei dati che settimanalmente vengono ...