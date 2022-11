Il ritorno di Caterina Balivo per far sposare le mamme e i papà

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 novembre 2022) Nonostante sia attualmente impegnata con la sua avventura a La7, Lingo – Parole in gioco,tornerà nuovamente su Tv8 per condurre la nuova edizione di Chi VuoleMia Mamma? Ma, quest’anno vi sono delle importanti novità, in quanto non saranno solo lea mettersi di nuovo in gioco nel cercare l’amore, ma anche idando vita a Chi VuoleMia Mamma o Mio? Il programma andrà in onda per otto puntate a partire da questa sera, martedì 15 novembre, alle ore 21.30. Al fianco dellavi sarà, invece, l’attore e regista Corrado Oddi (il maggiordomo). Come si svolgerà il programma A differenza dell’edizione precedente, questa volta i protagonisti non saranno soltanto le, bensì anche i ...