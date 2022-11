Il raro abete di Natale destinato al Papa è salvo | avvocato abruzzese vince una battaglia lunga due anni

La battaglia per l'è ancora lunga, i nostri avversarsi sono forti, potenti, hanno mille conoscenze e mille leve da azionare: ora è il momento di non mollare e di restare vigili '. Tutto era ...Alcuni alberi sono più resinosi di altri, tra questi troviamo il cipresso, l', il larice, il ... Non è, anche in città, ritrovarsi soprattutto in primavera la carrozzeria della macchina ..."E' salvo". E' arrivato in extremis con le operazioni di taglio già iniziate e bloccate dai carabinieri forestali di Agnone (Isernia) il lieto fine di una vicenda lunga due anni a colpi di carte bolla ...Un fotografo ha scoperto che la pianta per piazza San Pietro non aveva le autorizzazioni per essere abbattuto. La soluzione potrebbe essere tagliare un abete ...