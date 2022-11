Il nuovo libro Padre Spadaro è una riflessione esistenziale che parte dall’arte del Novecento

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 novembre 2022) S’intitola Oltrecolore. Hopper Rothko Warhol Basquiat ilvolume che, uscito venerdì per i tipi milanesi Vita e Pensiero (pp. 144, 15 euro), il gesuita Antoniodedica a uno dei principali e più potenti tramiti attraverso cui il mondo si comunica a noi e da noi è percepito. Il colore, per l’appunto, che «contribuisce a fare della realtà un “ambiente”» (p. 101) e che, nelle sue differenti tonalità, ha una stretta, intima relazione con ogni esistenza umana. È infatti impossibile «pensare una vita senza colori, una vita, come si suol dire, “in bianco e nero”», perché, in ultima analisi, «anche il bianco e il nero sono colori. Dunque, una vita senza colori per noi sarebbe vuota: l’esistenza è sempre radicalmente colorata» (ibid.). Ma non solo. C’è una portata metafisica, «persino teologica» (p. 12), del colore in generale e di ogni singolo ...