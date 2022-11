(Di martedì 15 novembre 2022) Tra i segreti deldominatore del campionato c'è la sana concorrenza che si è creata in alcuni ruoli, nei quali Luciano Spalletti non ha definito gerarchie assolute, alternando i giocatori in ...

Corriere dello Sport

Tra i segreti deldominatore del campionato c'è la sana concorrenza che si è creata in alcuni ruoli, nei quali Luciano Spalletti non ha definito gerarchie assolute, alternando i giocatori in base ai rispettivi ...... candidato a rimanere ala lungo: 'Lucio resta qui'. Nel frattempo, l'interrogativo ...banco, dall'estero, il caso Cristiano Ronaldo, dopo quanto accaduto con l'intervista del portoghese: '... Il Napoli si tiene stretto Di Lorenzo: l'annuncio dell'agente A Napoli c’è un attaccamento forte all’aldilà ... Effettivamente però il personaggio è un po’ una specie di Scrooge che dopo essere morto torna sulla Terra per guardare il mondo e avvertirci su come ...Tra le destinazioni più gettonate per le feste di fine anno, la città partenopea propone moltissime attrazioni da visitare durante le ferie.